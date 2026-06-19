Artur Nogueira recebe certificação Município Amigo da Juventude

Reconhecimento foi concedido durante o Conexidades 2026 e garante investimento de R$ 100 mil para ações voltadas aos jovens

A Prefeitura de Artur Nogueira recebeu, nesta quinta-feira, 18 de junho, a certificação Município Amigo da Juventude durante o Conexidades 2026, realizado em Campos do Jordão. O reconhecimento foi recebido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que representou o município no evento.

Além da certificação, Artur Nogueira foi contemplada com um investimento de R$ 100 mil, que será destinado à Casa da Juventude. O recurso deverá ser aplicado na aquisição de equipamentos e na ampliação de novos cursos voltados aos jovens do município.

A cerimônia também contou com a participação do coordenador de Políticas para a Juventude, Juliano Camilo Borges, que acompanhou a entrega da certificação ao município.

O reconhecimento foi concedido durante a Sessão Solene de Certificação dos Municípios Amigos da Juventude e Câmaras Parceiras da Juventude, realizada dentro da programação do Conexidades.

Representando Artur Nogueira, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo participou das atividades do evento, que reúne gestores públicos, autoridades e representantes de diferentes setores para debater iniciativas e soluções voltadas ao desenvolvimento dos municípios.

O prefeito Lucas Sia destacou a importância da conquista para Artur Nogueira.

“Esse reconhecimento reforça o compromisso de Artur Nogueira com a juventude e contribui para o fortalecimento de iniciativas que geram oportunidades e promovem o desenvolvimento dos nossos jovens”, afirmou.

Com a certificação, o município amplia as oportunidades de fortalecimento das políticas públicas para a juventude, incentivando o acesso à qualificação, ao desenvolvimento e à participação dos jovens em ações voltadas ao futuro da cidade.

Fonte: Prefeitura de Artur Nogueira

Foto: Divulgação

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