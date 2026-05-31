Polícia Militar prende homem armado em Mogi Guaçu e apreende motocicleta em Itapira

Ocorrências distintas foram registradas entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo, com prisão por porte ilegal de arma e apreensão de veículo com placa tampada

A Polícia Militar registrou duas ocorrências distintas entre a noite de sábado, dia 30, e a madrugada deste domingo, dia 31, em Mogi Guaçu e Itapira.

Em Mogi Guaçu, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, desacato e resistência. Segundo a Polícia Militar, os policiais estavam em deslocamento na noite de sábado quando foram acionados por populares, que informaram a presença de um homem armado nas imediações e repassaram as características do suspeito.

Com base nas informações, a equipe localizou o indivíduo no bairro Santa Felicidade. Durante a abordagem, ele teria resistido à ação policial e desacatado os militares. Na cintura do abordado, os policiais encontraram uma garrucha calibre .32.

Ainda conforme a PM, ao ser questionado sobre a arma, o homem afirmou de forma desrespeitosa que o armamento seria “do crime”, dando a entender que poderia pertencer a uma facção criminosa do estado. Durante a ocorrência, ele também teria proferido ofensas contra os policiais.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde a arma foi apreendida. O infrator permaneceu preso pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, desacato e resistência.

Já em Itapira, na madrugada deste domingo, policiais militares apreenderam uma motocicleta durante uma ocorrência registrada quando a equipe seguia para outro atendimento pela rodovia SP-147, sentido Mogi Mirim.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais se depararam com diversas motocicletas em comboio e perceberam que uma delas estava com a placa tampada. A equipe tentou realizar a abordagem com sinais sonoros e luminosos, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu.

Durante a fuga, ao acessar o bairro São Vicente, o condutor perdeu o controle da motocicleta ao tentar fazer uma curva, derrapou e caiu junto com o passageiro. Mesmo após a queda, os dois tentaram fugir a pé em sentidos opostos.

Os policiais conseguiram abordar o condutor a poucos metros do local e constataram que ele não era habilitado. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o caso de conduzir veículo sem habilitação e adulteração de sinal identificador.

A motocicleta foi apreendida e o condutor responderá pelos crimes em liberdade.

Fonte: Polícia Militar

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