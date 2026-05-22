Firmes no Caminho encara serras e percorre 37 km no terceiro dia rumo a Aparecida

Grupo saiu de Andradas com destino a Crisólia, em Minas Gerais, em uma etapa marcada por neblina, esforço físico e superação

O terceiro dia da peregrinação do grupo Firmes no Caminho rumo ao Santuário Nacional de Aparecida foi marcado por uma longa caminhada, belas paisagens e grandes desafios físicos. Nesta quinta-feira, 21 de maio, os peregrinos deixaram a pousada onde estavam hospedados, em Andradas, por volta das 5h15, com destino a Crisólia, em Minas Gerais.

A saída ocorreu ainda de madrugada por causa da distância prevista para o percurso. Ao todo, foram cerca de 37 quilômetros de caminhada até o destino final do dia.

Segundo o relato dos integrantes, o clima colaborou durante boa parte do trajeto, com presença de neblina, o que tornou a caminhada mais agradável em comparação aos dias anteriores. Mesmo assim, a etapa foi considerada uma das mais exigentes até o momento.

Durante o percurso, o grupo enfrentou duas subidas desafiadoras: a Serra dos Limas e o Morro do Sabão. Os trechos exigiram grande esforço físico dos participantes, que seguiram unidos e motivados pela fé.

Após aproximadamente nove horas de caminhada, os peregrinos chegaram a Crisólia por volta das 14h40, onde passaram a noite antes de dar continuidade à jornada.

O grupo Firmes no Caminho saiu de Holambra na terça-feira, 19 de maio, para a terceira peregrinação consecutiva rumo a Aparecida. Movidos pela devoção, os integrantes seguem enfrentando chuva, lama, serras e longas distâncias com o propósito de chegar ao Santuário Nacional.

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