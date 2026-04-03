Artur Nogueira recebe três veículos para a Saúde e amplia atendimento a crianças com autismo

Recurso foi destinado pelo Deputado Rafa Zimbaldi a pedido do Vereador Beto Baiano

O Vereador Beto Baiano participou na tarde desta quinta-feira (02) da entrega de três novos veículos que irão reforçar o atendimento à população na Secretaria de saúde de Artur Nogueira. A conquista foi viabilizada por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Rafa Zimbaldi (União Brasil), a partir de solicitação do vereador Beto Baiano (PRD).

Os automóveis passam a integrar a frota municipal com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde. Um dos veículos será utilizado de forma exclusiva no suporte a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo mais conforto, segurança e agilidade no transporte e acompanhamento dos pacientes.

A entrega ocorre em uma data simbólica: 2 de abril, quando é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A iniciativa reforça o compromisso do município com a inclusão e o cuidado especializado às pessoas com TEA.

O vereador Beto Baiano destacou a importância da conquista e fez questão de agradecer aos responsáveis pela viabilização do recurso. “Quero agradecer ao deputado Rafa Zimbaldi por atender nosso pedido e olhar com carinho para Artur Nogueira, especialmente para a causa do autismo. Também agradeço ao prefeito Lucas Sia pelo apoio e parceria, fundamentais para que esses veículos chegassem e já comecem a atender nossa população”, afirmou.

Segundo a administração municipal, os novos veículos devem entrar em operação imediatamente, contribuindo para melhorar a logística dos atendimentos e garantindo mais eficiência nos serviços prestados pela Secretaria de Saúde.