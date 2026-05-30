Polícia Militar prende homem por furto qualificado e resistência em Jaguariúna

Suspeito foi flagrado nos fundos de uma residência com objetos da vítima e tentou fugir pulando o muro do imóvel

A Polícia Militar prendeu um homem por furto qualificado, resistência e desobediência na noite de sexta-feira (29), em Jaguariúna.

Segundo a corporação, as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de furto em andamento em uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram um indivíduo nos fundos do imóvel, já em posse de objetos pertencentes à vítima.

Ao perceber a presença da equipe, o homem abandonou os itens e tentou fugir, pulando o muro da residência. Os policiais iniciaram acompanhamento a pé por diversas quadras.

Durante a tentativa de abordagem, o suspeito resistiu à prisão. Diante da agressividade apresentada, foram utilizadas técnicas de controle e imobilização para conter o indivíduo e garantir a segurança dos policiais e das demais pessoas envolvidas.

Com apoio de outras equipes, o homem foi detido e conduzido para as providências legais cabíveis.

Após análise da ocorrência, ele permaneceu preso à disposição da Justiça pelos crimes de furto qualificado, resistência e desobediência.

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