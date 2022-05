Assistência Social reforça ações para acolhimento de moradores de rua durante as próximas noites de frio



A Secretaria de Assistência Social, se antecipando à chegada do frio intenso previsto para os próximos dias, reforçará as ações de acolhimento necessário as pessoas em situação de rua. As ações integradas serão realizadas pelas Secretarias de Assistência Social e de Segurança juntamente com a Defesa Civil de Mogi Guaçu. O trabalho da Equipe de Abordagem Social de Rua será feito a partir desta terça-feira, 17 de maio, até sexta-feira, 20, das 13h às 21h.

“As informações de que nos próximos dias teremos quedas bruscas de temperatura abaixo de 6° levou a Secretaria de Assistência Social a estender o horário de funcionamento da Equipe de Abordagem Social de Rua, em vista a uma busca ativa e na tentativa de convencer as pessoas em situação de rua a se abrigarem”, comentou a secretária municipal de Assistência Social, Leila Maria Ramos.

De acordo com ela, para a execução do trabalho, as técnicas da pasta contarão com a ajuda dos guardas civis municipais durante as abordagens. “Contaremos também com o apoio dos nossos parceiros de sempre da Organização da Sociedade Civil Vinha de Jesus (albergue) e do Caminho para Paz (acolhimento), que estarão com as portas abertas emergencialmente para proteger essas vidas das intempéries”, disse.

“Nossas equipes estarão atentas para monitorar e atender os casos com rapidez, atenção e eficiência. Para os que aceitarem auxílio, realizamos a oferta de alimentação, local para banho e higiene, além de cobertores”, falou.

Segundo dados da Defesa Civil, Mogi Guaçu registrará quedas intensas de temperatura essa semana. A mínima prevista para esta terça-feira, 17, é de 6ºC e, na quarta (18), quinta (19) e sexta-feira, 20, de 4ºC.

Para o tenente da PM e presidente da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (Comdec), Gildésio Cezário, a colaboração da população é fundamental nesta ação. “Nossa função é o gerenciamento do risco e, para isso, fazemos um planejamento de controle para que, junto com todas as Secretarias unidas, possamos atender à população. Nosso pedido é para que a população colabore identificando casos que precisem de ajuda”, ressaltou.

Ação de Acolhimento Social de Rua

Data: de terça-feira, 17, a sexta-feira, 20 de maio

Horário de abordagem: das 13h às 21h