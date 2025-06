Temporada de Inverno deve movimentar mais de R$ 271 milhões no comércio varejista de Campinas

Expectativa de crescimento é de 1,57%, com destaque para itens de vestuário, lã, couro e aquecedores

A chegada oficial do inverno, na noite de 20 de junho, marca o início de um dos períodos mais importantes para o comércio varejista de Campinas. Segundo levantamento da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), a expectativa para a temporada que vai de junho a agosto é de uma movimentação financeira de R$ 271,2 milhões, o que representa um crescimento de 1,57% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o faturamento foi de R$ 267 milhões.

Os segmentos mais aquecidos, como já é tradicional nesta época do ano, devem ser os de lãs, cobertores e artigos de cama, com previsão de R$ 87 milhões em vendas; couros e calçados, com R$ 81 milhões; e vestuário em geral, com expectativa de R$ 103,2 milhões.

A variação positiva, segundo o economista da ACIC, Mario Eduardo Campos, reflete um cenário de leve recuperação, mesmo com a economia ainda enfrentando desafios como juros elevados e poder de compra reduzido.

“O inverno tem um efeito direto no comportamento de compra da população, especialmente quando as temperaturas caem mais acentuadamente. Embora as previsões climáticas para este ano indiquem uma estação com temperaturas dentro da normalidade, a tendência é que os primeiros dias, mais frios e chuvosos, estimulem a procura por itens típicos da estação, como roupas de frio, cobertores e aquecedores”, avalia o economista.

Além da influência do clima, o desempenho do comércio também sofre impacto da inflação no setor de vestuário. Dados do IBGE apontam que, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), os preços de roupas tiveram alta de 2,6% em comparação com o mesmo período de 2024.

Ainda segundo a ACIC, o inverno de 2024 foi atípico, com temperaturas mais elevadas e períodos prolongados de seca, devido à influência do fenômeno El Niño, o que impactou negativamente o desempenho do varejo no período.

Para 2025, a expectativa é que as condições climáticas mais amenas favoreçam uma movimentação um pouco melhor, ainda que longe dos índices de crescimento de anos anteriores.