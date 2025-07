21º Campeonato Municipal de Futebol Amador 2025 entra na fase decisiva com jogos das quartas de final neste fim de semana

A emoção está garantida neste fim de semana em Santo Antônio de Posse com a chegada da fase decisiva do 21º Campeonato Municipal de Futebol Amador 2025. Desde abril, 14 equipes formadas por atletas com mais de 16 anos vêm disputando, rodada a rodada, a chance de conquistar o tão sonhado título da competição.

Agora, restam apenas oito times na briga pela taça, e as quartas de final movimentam o Estádio Municipal com partidas eliminatórias em dois dias de rodada.

No sábado, 12 de julho, os confrontos têm início às 13h30, com Paulista enfrentando o União Possense, seguido, às 15h15, do duelo entre Real Aliança e Rincão.

Já no domingo, 13 de julho, a bola rola cedo: às 8h, entram em campo 100 Limites contra Figueirense, e às 9h45 é a vez de Atlético Possense enfrentar o Alagoas, fechando a sequência de confrontos que definem os semifinalistas da edição 2025.