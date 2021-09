Audiência Pública discute implantação de ‘Floresta Urbana’ em Engenheiro Coelho

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Diretoria de Meio Ambiente, realiza na próxima semana, na terça-feira (21), uma audiência pública para discutir a implantação da Lei 1271/2021, que cria na cidade a chamada ‘Floresta Urbana’.

A lei, que foi sancionada pelo prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, no início do mês de setembro, trata sobre o plantio e manejo das árvores em todo o território coelhense.

O diretor de Meio Ambiente do município, Rossard Oliveira, ressalta que, “a aprovação dessa lei trás um avanço muito grande na questão do plantio de árvores na nossa cidade. Agora, temos uma legislação moderna, que trás critérios claros sobre como a população, os órgãos públicos e empresas devem tratar o meio ambiente e as árvores plantadas na cidade”.

Entre os itens constantes na lei estão os critérios de arborização, como deve acontecer o processo de poda das árvores, os critérios de como deve acontecer a remoção de espécies, além do plantio e remoção de árvores em propriedades particulares. A legislação trás, também, as penalidades para quem descumprir o que está estabelecido na lei.

Durante a audiência, a nova lei será apresentada para a população, que vai conhecer o planejamento que será executado para o reflorestamento das áreas urbanas na cidade.

Serviço

Audiência Pública – Floresta Urbana

Terça-feira (21) – 19h30

Rua Benedito Cunha Guedes, 496 – Jardim do Sol

EMEIEF Odécio Forner

Fonte: PMEC