Encontro na ACE Holambra dia 26 esclarece empresários sobre o e-Consignado

Atividade exclusiva para associados, as inscrições já podem ser feitas

Você, que é empresário, já ouviu falar em e-Consignado? Esse é o tema que o encontro mensal do Grupo de Estudos de Legislação Empresarial discute no dia 26 de junho, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra), das 8 às 9 horas.

Palestra seguida de debate sobre o tema, a atividade é promovida pela Associação Comercial e advogados parceiros para instruir e esclarecer as empresas associadas em temas fiscais e trabalhistas.

Integrando o encontro mensal do Grupo de Estudos, a palestra/debate é voltada a empresários, gestores de RH, líderes, gerentes, supervisores e demais interessados. A participação é gratuita e exclusiva para empresas associadas, mediante inscrição prévia até o dia 24 de junho.

Sob a coordenação do advogado Alfredo Rossi Ferreira, o encontro vem esclarecer dúvidas e orientar as empresas quanto às recentes mudanças trazidas pela Medida Provisória 1.292/2025 e pela Portaria MTE nº 435/2025, que regulamentam o novo sistema de crédito consignado digital.

“Com a implantação do e-Consignado, empresas – especialmente as de pequeno e médio porte – passam a ter novas obrigações, como o envio mensal de arquivos pelo Portal Emprega Brasil, integração com o FGTS Digital e o cumprimento de prazos rigorosos para desconto em folha e repasse aos bancos”, esclarece o advogado. Segundo Alfredo Ferreira, a adaptação ao sistema exige atenção redobrada à legislação e aos riscos administrativos e jurídicos envolvidos.

Além de promover conformidade legal, o e-Consignado pode se tornar uma ferramenta estratégica para a oferta de benefícios aos colaboradores, desde que bem implementado e gerenciado. O estudo buscará apresentar as exigências, esclarecer as responsabilidades das empresas em relação aos empréstimos contratados pelos funcionários e às instituições financeiras, além de orientar sobre como evitar complicações.

Empresas associadas interessadas no tema são convidadas a participar. Reserve já a sua vaga: pelo WhatsApp (19) 9 9997-2411.