Prefeitura disponibiliza novo canal online para consulta de débitos e atualização de boletos vencidos de dívida ativa

Nesta semana, a Prefeitura de Mogi Guaçu disponibilizou para a população um novo serviço online para consulta de débitos e atualização de boletos vencidos. Com este serviço, será permitido que os contribuintes e empresas possam consultar e emitir novas guias de pagamento para débitos municipais como ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e demais taxas imobiliárias e mobiliárias.

Para utilizar o atendimento, o contribuinte deve entrar no link: https://www.mogiguacu.sp.gov.br, acessar a aba de serviços, na sequência IPTU 2ª via, espelho e pagamento e, por último, o ícone consulta débitos e atualizações de boletos vencidos.

No entanto, é de extrema importância esclarecer para a população que o novo canal online será somente para os contribuintes que possuem dívida ativa com o município. Portanto, os contribuintes com execução fiscal e protesto de dívida não poderão usufruir do serviço.

O secretário de Tecnologia, Josimar Cerqueira, falou que o novo canal irá agilizar o serviço para a população e com segurança e comodidade. “Temos conhecimento das dificuldades dos contribuintes de se deslocarem até o Paço Municipal e, por isso, a Secretaria de Tecnologia, em parceria com a Secretaria de Finanças, criamos este modelo de consulta de débitos e atualização de boletos vencidos”, disse.

No entanto, o contribuinte que preferir pode comparecer no Paço Municipal para consultar os débitos de dívida ativa, assim como para atualizar boletos vencidos. O endereço é Rua Henrique, 200, Morro do Ouro. O horário de atendimento presencial é de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.