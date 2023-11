Aulas de alongamento são opção para quem procura bem-estar físico e mental

Flexibilidade, equilíbrio, fortalecimento de membros e melhora na coordenação motora. Estes são apenas alguns dos benefícios da prática regular de alongamento, atividade oferecida gratuitamente pela Prefeitura para holambrenses a partir de 40 anos. As aulas ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras no Salão da Terceira Idade e às terças e quintas-feiras no ginásio que fica ao lado do Complexo Aquático Municipal.

De acordo com o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello Machado de Souza, as inscrições para as aulas ficam abertas durante todo o ano. Para participar é preciso comparecer à sede do Departamento de Esportes, junto ao Estádio Municipal Zeno Capato, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30, levando documento com foto e Cartão Cidadão válido.

“As aulas de alongamento são uma excelente opção para melhorar a parte física, auxiliando na realização de atividades do dia a dia, e também garantindo melhora do bem-estar mental, já que promove autonomia além de interação com os outros participantes”, explicou o professor Fernando Antunes.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (19) 3802-8098.

Confira dias e horários das aulas de alongamento:

Segundas e quartas-feiras : 8h10 às 9h10 – Salão da Terceira Idade

Sextas-feiras: 8h10 às 9h10 – Salão da Terceira Idade (para moradores acima de 70 anos ou com algum tipo de limitação física)

Terças e quintas-feiras: 8h às 9h – Ginásio ao lado do Complexo Aquático Municipal