Caso de gripe aviária é confirmado no Zoológico de Brasília

© Joédson Alves/Agência Brasil

Um caso de gripe aviária foi detectado no Zoológico de Brasília obrigando ao seu fechamento desde 28 de maio. A previsão de reabertura é 12 de junho.

Segundo o Governo do Distrito Federal, o caso de influenza aviária de alta patogenicidade foi identificado em amostras, coletadas no dia 28 de maio, de duas aves silvestres encontradas mortas.

De acordo com a Secretaria de Agricultura do DF, o fechamento temporário do zoo é uma medida preventiva. Segue o Plano Integrado de Emergência em Influenza Aviária do Distrito Federal para conter rapidamente qualquer foco da doença.

Amostras foram enviados para Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, que é especializado.

A interdição continua até 12 de junho, se não acontecer novos casos no local. A vigilância será contínua a fim de monitorar a saúde das aves.

A influenza aviária é uma doença viral que atinge principalmente aves, mas pode infectar também mamíferos.

A transmissão ocorre pelo contato com aves doentes e também pela água ou pelos materiais contaminados.

O risco de infecção em humanos é baixo, mas pode ocorrer por contato direito ou indireto. A recomendação da Secretaria do DF é evitar tocar em aves mortas.

A doença não é transmitida por alimentos bem cozidos ou preparados corretamente.

Qualquer caso suspeito deve ser notificado a Secretaria de Agricultura do DF.

Até o momento, há um caso confirmado de gripe aviária em granja comercial no País, em Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Fonte Agência Brasil