Conceito Comunicação completa 35 anos e é finalista no TOP Mega Brasil de Comunicação Corporativa

Com o slogan “Atual há 35 anos”, a agência de relações públicas é destaque no seleto ranking de agências e profissionais

A Conceito Comunicação, agência, de Ribeirão Preto,SP, com 35 anos no mercado de Relações Públicas, está entre as finalistas do TOP Mega Brasil de Comunicação Corporativa, uma das principais premiações do setor no país. A agência concorre nas categorias TOP 10 Brasil e TOP 5 Sudeste, em votação aberta a profissionais da área de todo o Brasil.

Criado em 2015 pela Mega Brasil Comunicação, o prêmio reconhece os maiores destaques da comunicação corporativa nacional. A indicação acontece em meio à celebração dos 35 anos da agência com o slogan “Atual Há 35 Anos”. A presença entre os finalistas reforça o reconhecimento do mercado à sua trajetória, que começou desbravando o mercado da comunicação corporativa no interior de São Paulo, e segue com sua capacidade de se reinventar, sempre atualizada e firme em seus valores.

“Estar entre as finalistas em um prêmio de voto direto dos profissionais da comunicação é motivo de orgulho. Representa o reconhecimento da seriedade com que tratamos cada projeto e da confiança construída com nossos clientes e parceiros”, afirma Sonia Maggiotto, que fundou a Conceito Comunicação, junto com Gustavo Junqueira Júnior em 1990.

Hoje com sete sócios executivos, que somam com experiências e talentos múltiplos – Juliana Caliento, Laura Ravagnani, Rodrigo Pinto, Sérgio Nogueira e Marcela Barbin, além dos fundadores, e sede em Ribeirão Preto, a Conceito Comunicação desenvolve projetos de comunicação estratégica, Relações Públicas e gestão de reputação para empresas de diversos setores. Ao longo de sua história, acumulou conhecimento em campanhas institucionais, lançamentos de produtos, posicionamento de marca e gestão de crise.

O resultado final do TOP Mega Brasil será divulgado em agosto, com três vencedores por região e os dez melhores classificados em âmbito nacional.