Autor de latrocínio em Mogi Mirim é morto na SP-147

Lucivaldo Leonardo Silva Filho, de 26 anos, foi morto a tiros pela polícia na noite desta sexta-feira, 30, na rodovia SP-147, próximo do SP Motel.

O suspeito é apontado como o autor do assassinato do mogimiriano Paulo Manara, que foi morto na frente de casa, no Jardim Nova Santa Cruz, na manhã de quinta-feira, 29.

Uma grande mobilização policial foi iniciada desde o crime. Lucivaldo foi procurado na Zona Leste de Mogi Mirim, onde havia uma série de pertences e veículos de vítimas de roubos que são investigados na região.

Na noite do mesmo dia ele escapou de um cerco em Mogi Guaçu. Na sexta, em Serra Negra, trocou tiros com guardas municipais. Uma criança de 7 anos foi ferida na cabeça.

A abordagem ocorreu na SP-147. Segundo informações não oficiais, Lucivaldo estava em um taxi GM Cruze branco. A polícia fez um cerco e na tentativa de abordá-lo, ele teria reagido ou feito menção que atiraria.

Policiais que estavam na operação reagiram diante do ato e dispararam, ferindo Lucivaldo. O suspeito morreu no local, sem tempo de ser socorrido.