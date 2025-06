Cinco pessoas em situação de rua aceitaram o acolhimento na noite mais fria do ano

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a noite da última terça-feira, 24 de junho, foi a mais fria do ano, até o momento, com média de temperatura mínima entre 5º e 8ºC. Em decorrência disso, a Prefeitura de Mogi Guaçu realizou mais ação da Operação Inverno com o intuito de ajudar pessoas em situação de rua, na qual cinco indivíduos aceitaram o acolhimento para o Serviço de Acolhimento e Casa de Passagem – Instituto Enéas Tognini, no Parque do Estado.

No local, os cidadãos puderam tomar banho, receberam jantar, ceia e café da manhã, dentro do horário de acolhimento entre 17h às 7h da manhã. O trabalho de abordagem foi feito pela Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento (Esca), juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), Fundo Social de Solidariedade, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal (GCM).

“A ação foi realizada por conta do grande frio daquela noite. Mais uma vez, conseguimos prestar auxílio e tirar essas pessoas das ruas, oferecendo alimentação, acesso a condições de higiene, cobertores, agasalhos e local adequado para uma noite de estadia”, disse o secretário de Assistência Social, Cássio Luciano.

A Operação Inverno 2025 será realizada até o dia 30 setembro e sempre nos períodos de temperaturas mais frias. “No decorrer desse ano, quando houver novamente período com baixas temperaturas nós iremos realizar essa ação. E é importante frisar que as pessoas sempre terão o livre arbítrio de aceitar ou não o acolhimento institucional para o abrigo”, finalizou.

Como ajudar

A Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento (Esca) realiza um trabalho permanente junto ao público-alvo de pessoas em situação de rua e vulnerabilidades social por meio de buscas ativas nos principais pontos críticos de Mogi Guaçu, como a região central, Praça da Capela e nos Jardins Zaniboni, na Zona Leste, e Guaçu Mirim, na Zona Sul.

Caso alguém testemunhe pessoas em situação de rua, pode acionar o órgão pelos telefones (19) 3841.9282 ou 99776.9263. A orientação é também para que a população não dê esmola.

Além disso, a população também pode contatar o Serviço de Acolhimento e Casa de Passagem – Instituto Enéas Tognini pelo telefone (19) 3861.6411. O instituto fica situado na Rua Salvador Xavier de Campos, 200, no Parque do Estado, na Zona Sul.