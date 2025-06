Hospital São Francisco de Mogi Guaçu realiza 1º Workshop de Enfermagem com palestras das principais lideranças técnicas

Crédito: Divulgação HSF

Serão dois dias de atualização de conhecimentos e troca de experiências

O Hospital São Francisco de Mogi Guaçu realiza até amanhã, dia 27 de julho, o 1º Workshop de Enfermagem, um evento pensado especialmente para valorizar, capacitar e inspirar os profissionais da área. Foram reservados dois dias de muito conhecimento, com foco na prática, inovação e humanização do cuidado. A iniciativa visa promover a troca de experiências entre colegas e fortalecer ainda mais a atuação da Enfermagem dentro e fora da instituição.

O encontro acontece no auditório do próprio hospital, com entrada gratuita e inscrições limitadas. Os interessados podem garantir a participação pelo WhatsApp (19) 99938-4563.

A programação começa às 13h30 com palestras ministradas pelas lideranças técnicas do Hospital São Francisco – profissionais altamente capacitados e com ampla experiência na área. O encerramento das atividades contará com uma mesa redonda, promovendo discussões e esclarecimento de dúvidas em grupo.

“Mais do que um evento técnico, o workshop de Enfermagem do HSF será um espaço de acolhimento e valorização, reafirmando o compromisso do hospital com a formação contínua dos seus colaboradores e parceiros. A troca de conhecimentos e vivências fortalece a equipe como um todo e contribui diretamente para a melhoria da qualidade do atendimento prestado aos nossos pacientes”, destaca José Alex Vicente, responsável técnico da Enfermagem do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu.