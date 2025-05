Basquete movimenta o Ginásio Azulão com jogos da Liga Metropolitana

Três equipes de Jaguariúna entram em quadra neste sábado com entrada gratuita ao público

Este sábado, 17 de maio, será de intensa movimentação no Ginásio do Azulão, em Jaguariúna, com partidas válidas pela Liga Metropolitana de Basquete. O evento contará com a participação de três equipes da cidade, em confrontos das categorias sub-15, sub-18 e sub-21.

O primeiro jogo envolvendo time local será às 12h30, com a equipe sub-15 enfrentando São Carlos. Em seguida, às 14h, o time sub-18 encara Amparo. Fechando a rodada jaguariunense, às 15h30, a equipe sub-21 entra em quadra contra a Hípica de Campinas.

Antes dos duelos das equipes da casa, a programação tem início às 8h15 com outros três confrontos: Sumaré x Americana, Vinhedo x Itapira e Country Club x Iracemápolis.

O campeonato da Liga Metropolitana de Basquete (LMB) conta com o apoio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna. A entrada para acompanhar os jogos é gratuita.