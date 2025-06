Jovem morre esfaqueado em casa de shows em Artur Nogueira

Foto Redes Sociais

Rafael de Sá Costa, de 23 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Um jovem de 23 anos morreu após ser esfaqueado na madrugada deste domingo (1º), em uma casa de shows localizada no bairro Torre da Rádio, em Artur Nogueira. A vítima, identificada como Rafael de Sá Costa, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Pronto-Socorro Municipal.

De acordo com a Polícia Militar, o autor do crime foi preso em flagrante ainda no local. Durante a abordagem, os policiais encontraram a faca usada no ataque e, no carro do suspeito, um Fiat Uno, localizaram também uma arma de fogo e munições.

O corpo de Rafael foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.