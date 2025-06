Dia do Meio Ambiente é celebrado em Mogi Mirim com alongamento, yoga, música e plantio de árvores

Evento reuniu público da melhor idade e alunos da Apae em atividades saudáveis e de conscientização ambiental

Meio Ambiente, saúde e bem-estar. Assim foi marcada a manhã desta quinta-feira (5), na Praça Rui Barbosa. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Mogi Mirim promoveu um evento que mobilizou várias secretarias e departamentos públicos numa atividade especial voltada para o público da melhor idade e da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Com a organização das secretarias de Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e Educação, e do Fundo Social, e apoio da Sejel (Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer), Secretaria de Cultura e Turismo, Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) e Secretaria de Serviços Municipais, a iniciativa buscou promover a integração entre práticas saudáveis e a conscientização ambiental, unindo temas que andam de mãos dadas: o cuidado com o planeta e com o corpo.

O evento teve aula de ioga e alongamento com internos da Vila Vicentina e da Vida Longa, e alunos da Apae, apresentação do Coral 60+ (fruto de uma parceria entre a Lyra Mojimiriana e a Secretaria de Cultura e Turismo) e do cantor Ricardo Benni, e plantio de árvores. O prefeito Paulo Silva prestigiou as atividades e reforçou a importância da mobilização coletiva em prol da sustentabilidade. “Nosso grande desafio é repor nossa cobertura vegetal. Se cada morador plantar uma árvore por ano, Mogi Mirim será um modelo de cidade que preserva o meio ambiente”, destacou.

Também marcaram presença o secretário de Meio Ambiente e de Serviços Municipais, Oberdan Quaglio Alves; o assessor do Fundo Social Marcos Lemes, representando a presidente Suzana Rossi Freitas Calefi Giglio; e os vereadores Cristiano Gaiotto e Mara Choquetta, além de servidores municipais, assessores parlamentares e público em geral.