Bate Coração: Renovias oferece exames gratuitos e consulta médica para caminhoneiros

Programa Bate Coração vai acontecer nos dias 15 e 16, das 8h às 16h, em Mogi Mirim

Na semana em que se comemora o Dia Mundial de Combate à Hipertensão (17/05), a Renovias promove mais uma edição de seu Programa de Saúde do Caminhoneiro: o Bate Coração. A ação vai acontecer nos dias 15 e 16 de maio, das 8h às 16h, no Autoposto RVM, em Mogi Mirim, localizado na rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), km 160, pista Norte.

Todos os caminhoneiros que passarem pela tenda de atendimento da Concessionária receberão orientações de saúde, tais como dicas de hábitos saudáveis e cuidados com a alimentação. A equipe da Renovias ainda oferecerá exames gratuitos para aferição de pressão arterial, teste de glicemia e eletrocardiograma com resultado que sai na hora.

Todos também terão direito a consulta médica gratuita e corte de cabelo. A Ouvidoria da Renovias também estará presente na ação para estreitar os laços com os caminhoneiros, ouvindo suas sugestões, reclamações ou elogios.

A realização do Bate Coração no mês de maio integra a programação da Renovias na Campanha Maio Amarelo, um movimento de conscientização pela prevenção de acidentes e paz no trânsito.

HISTÓRICO

O Bate Coração é o mais antigo programa de saúde do caminhoneiro da Concessionária Renovias. São 22 anos, desde sua implantação, atendendo motoristas, gratuitamente, ao longo da malha viária Renovias.

Desde a primeira edição do Bate Coração, um total de 25.160 motoristas receberam atendimento de saúde, promovido pela Concessionária.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 km. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo e Artesp.