Novo comandante do CPI-2 toma posse em Campinas

Crédito: Fernanda Sunega/PMC

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, participou na manhã desta segunda-feira, 16 de junho, da solenidade de posse do novo chefe do Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2). O evento foi realizado no Royal Palm Hall, reunindo autoridades civis e militares da região.

O coronel da Polícia Militar Leonardo Akira Takahashi assumiu oficialmente o cargo de comandante do CPI-2, em substituição ao coronel Adriano Augusto Leão, que passa a integrar o corpo docente da Escola Superior de Sargentos da PM. O CPI-2 é responsável pelo policiamento em 38 municípios do Interior paulista, incluindo Campinas.

Durante a cerimônia, o prefeito Dário Saadi reforçou a importância da cooperação entre os órgãos de segurança pública. “No CPI-2, que abrange 38 cidades, o coronel Augusto Leão deixou o comando e assumiu o coronel Takahashi. Agradeço por todo o trabalho em parceria com o coronel Augusto, com a Guarda Municipal de Campinas. Tenho certeza de que o coronel Takahashi continuará e a estreitar ainda mais os laços de integração, de cooperação, entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Campinas, e assim melhorar a segurança pública nesta região”, disse o prefeito.

O novo comandante

O novo comandante ingressou na Polícia Militar em 1994 e foi promovido ao posto de coronel em maio de 2025. Até então ele comandava o 1º Batalhão de Policiamento de Choque – Rota. O oficial possui títulos de mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.

“Sinto-me honrado em assumir, das mãos do coronel Augusto, uma região tão importante, dinâmica e estratégica do Interior paulista. Aqui congrega diversos polos de universidades e pesquisas, aeroportos, empresas, conglomerados industriais, do agronegócio que fazem dessa região uma das propulsoras da economia do Estado. Agora tenho a responsabilidade de comandar oito batalhões”, afirmou o comandante Takahashi, ao assumir o comando do CPI-2.

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, participou da solenidade de troca de comando do Comando de Policiamento do Interior 2. Durante o evento, o secretário ressaltou a importância simbólica da cerimônia e os esforços do Governo do Estado para o fortalecimento da Polícia Militar.

“Os policiais precisam ter os melhores equipamentos possíveis para enfrentar os desafios diários, que são gigantes. Somente a Região Metropolitana de Campinas tem mais de 3 milhões de pessoas, e mais de 45 milhões de brasileiros vivem no Estado de São Paulo. Ainda não estamos satisfeitos. Nossa meta é buscar a excelência, a perfeição. E vamos entregar os resultados que a população espera”, afirmou Derrite.

A cerimônia contou com o descerramento do retrato oficial do coronel Adriano Augusto Leão, que deixa o comando do CPI-2 e passa a integrar a galeria histórica de comandantes da unidade.

Crédito: Fernanda Sunega/PMC



A área de atuação do CPI-2 abrange 38 municípios, incluindo Campinas, e atende uma população estimada em 3,8 milhões de habitantes. O comando é formado por oito batalhões, sendo sete

de Policiamento Territorial e um Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), com um efetivo de cerca de 3.800 homens e mulheres da Polícia Militar.

Também estiveram presentes o secretário de Segurança Pública de Campinas, Christiano Biggi, deputados federais e estaduais, vereadores e autoridades das Forças de Segurança.