Mogi Mirim Premia Talentos do 4º Festival de Cenas Curtas

Evento reuniu artistas de 14 cidades e celebrou a arte teatral no Centro Cultural

Foram conhecidos na noite de domingo (1º), os vencedores do 4º Festival de Cenas Curtas de Mogi Mirim, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A cerimônia de premiação aconteceu no teatro ‘Tóride Sebastião Celegatti’, no Centro Cultural ‘Dr. Lauro Monteiro de Carvalho e Silva’, e contou com as presenças da vice-prefeita Maria Helena Scudeler de Barros, do secretário de Cultura e Turismo Luiz Henrique Dalbo, do secretário de Governo Massao Hito e do vereador João Victor Gasparini.

Foi um final de semana em Mogi Mirim todo dedicado ao teatro. De sexta a domingo, o público pôde acompanhar a apresentação de 23 atrações teatrais, com participação de grupos e artistas de 14 cidades de dois estados brasileiros. Dentro da programação, o sábado (31) de manhã foi reservado para a integração com a população. O cortejo teatral reuniu artistas para uma caminhada da Praça Rui Barbosa até o Espaço Cidadão.

LISTA DE VENCEDORES DO 4º FESTIVAL DE CENAS CURTAS DE MOGI MIRIM 2025

ATOR REVELAÇÃO

Thiago Magidy – personagem Hélio

ATRIZ REVELAÇÃO

Mariara Gonçalves – personagem filha do delegado

MELHOR SONOPLASTIA

A Origem dos Tambores – Cia. Giro no Biombo – Jundiaí/SP

MELHOR CENÁRIO

A Parábola dos Cegos – Cia. Epidários de Teatro – Franco da Rocha/SP

MELHOR FIGURINO

A Parábola dos Cegos – Cia. Epidários de Teatro – Franco da Rocha/SP

MELHOR ILUMINAÇÃO

A Parábola dos Cegos – Cia. Epidários de Teatro – Franco da Rocha/SP

MELHOR TEXTO AUTORAL

Stefany – Grupo de Teatro Fântaso – Indaiatuba/SP

MELHOR ATOR

Wagner Hosada – personagem Dom Lampcido – “A Parábola dos Cegos”

MELHOR ATRIZ

Victória Hellen – personagem D. Mary – “A Parábola dos Cegos”

MELHOR MONÓLOGO

Jura Secreta – “Coletivo Exórdio”

MELHOR ESPETÁCULO INFANTIL

A Origem dos Tambores – Cia. Giro no Biombo – Jundiaí/SP

MELHOR DIREÇÃO

Fábio Dasher – A Parábola dos Cegos – Cia. Epidários de Teatro, Franco da Rocha/SP

Menções Honrosas

Stefany – Grupo de Teatro Fântaso

A Voz da Terra – Mákara 50+

Ainda Estou Lutando – Ekballo

MELHOR GRUPO

“Desventuras em Linhas Telefônicas” – Minuetto em Cena, São João da Boa Vista/SP (prêmio de R$ 500,00)

As 3 melhores Cenas do Festival

3º Melhor Cena – “A Origem dos Tambores” – Cia. Giro no Biombo, Jundiaí/SP (prêmio de R$ 600,00)

2º Melhor Cena – “Esquecimento” – Cia. Aurora de Teatro, Americana/SP (prêmio de R$ 800,00)

1º Melhor Cena – “A Parábola dos Cegos” – Cia. Epidários de Teatro, Franco da Rocha/SP (prêmio de R$ 1.000,00)