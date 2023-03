Beneficência Portuguesa de Amparo anuncia novo serviço: Hemodinâmica

No dia 28/02 (terça-feira), a Beneficência Portuguesa de Amparo

anunciou o novo serviço à população de Amparo e região, a

Hemodinâmica. O novo espaço está em fase de construção na

Instituição com a mais alta tecnologia, últimos recursos disponíveis

no mercado, profissionais especializados na área e será inaugurado em

breve.

A Hemodinâmica BPA vem com o objetivo de oferecer uma assistência

completa aos pacientes que necessitam de tratamentos cardiovasculares,

como por exemplo, o cateterismo e angioplastia. Além desse atendimento,

a Hemodinâmica também será um diferencial para os pacientes que

passam com os especialistas da área da cirurgia vascular e

neurocirurgia e solicitam os procedimentos.

“Na parte da hemodinâmica cardiológica, falamos mais sobre o

cateterismo e angioplastia. O cateterismo é um procedimento simples,

minimamente invasivo, que geralmente é feito pelo braço com paciente

acordado ou leve sedação. Com esse processo, é possível fazer a

avaliação tanto das coronária do coração (que podem estar

entupidas, como ocorre com pacientes que têm infarto) e também, a

oportunidade de averiguação das outras estruturas do coração

(válvulas, doenças congênitas, músculos do coração) e com isso, a

melhor definição do tratamento”, explicou o cardiologista e

coordenador do novo serviço, Dr. Eliakin Radke.

A Hemodinâmica é o novo investimento da Instituição para 2023,

concretização de uma grande missão e desejo de avançar na

assistência em saúde na região. “Ficamos felizes em informar e

anunciar o novo serviço da Beneficência Portuguesa de Amparo com a

certeza de proporcionar cuidado, humanização, inovação e tecnologia

para quem precisar dos atendimentos”, afirmou o Dr Eliakin Radke.

A BPA reforça que continua com o propósito de oferecer um atendimento

completo e humanizado para todos os pacientes que precisam dos

serviços, com os últimos recursos e tecnologias disponíveis no

mercado.

Imagem: Arquivo BPA