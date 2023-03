CÂMARA AMPARO – Doação de imóvel para OAB Amparo é aprovada por vereadores

Na noite do dia 20, na 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de

Amparo, foi aprovado o Projeto de Lei nº 18/2023 [1], que autoriza a

doação com encargo de um imóvel, pelo município, para a instalação

da sede da OAB Amparo.

Presidida pelo vereador Edilson Camillo (Dil – PSD), a sessão contou

com a presença da Diretoria da 10ª Subseção da Ordem dos Advogados

do Brasil (OAB/SP), advogados associados e também do vice-presidente da

Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), Adib Kassouf

Sad, que fez uso da Tribuna para pedir apoio dos vereadores. “É uma

honra defender um projeto destinado a construir uma sede de uma entidade

como a OAB. Não só para mim, mas para grande parte da sociedade que

usufruiu dos serviços oferecidos. A advocacia é um serviço público e

exerce função social na sociedade, indispensável para administração

da Justiça. Por isso, peço o apoio para aprovação desse projeto”,

discursou.

O terreno está localizado na Rua 7 de Setembro, centro de Amparo e, de

acordo com Adib, é uma obra que já está contemplada pela OAB São

Paulo, dentro do conjunto de 37 que serão realizadas no estado. “Já

temos previsão orçamentária e prazo para início e fim da obra, que

será até dezembro de 2024, antes do final da gestão da presidente

Patrícia Vanzolini”, garantiu.

O presidente da Câmara, vereador Edilson Camillo (Dil – PSD), lembrou

que a OAB é uma instituição que necessita de estrutura própria e

adequada, diante do serviço público que disponibiliza à sociedade,

principalmente aos mais carentes. “É preciso agradecer a sensibilidade

do prefeito também, em atender o pedido de vocês”, acrescentou.

O Projeto de Lei foi aprovado com um voto contrário, do vereador Osmar

Dorigan (MDB).

OAB AMPARO

Durante seu pronunciamento, Adib informou também que a 10ª Subseção

da OAB/SP possui atualmente 396 advogados associados e que mais de 5 mil

pessoas buscaram assistência judiciária gratuita em 2022. “Dessas,

1100 foram atendidas pelos advogados inscritos na assistência

judiciária”, afirmou.

Na presença da presidente da OAB Amparo, Dra. Vanessa Turolla, foi

anunciado também que no dia 22 de março a unidade da OAB Amparo

completará 91 anos de existência.

Estavam na sessão os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar

Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Pastor Elson Batista (PL), Farlin

Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos

de Oliveira (Carlitinho – PSDB), Alice Veríssimo (União), Rosa Montini

(PSDB) e Silvia Forato (PT).