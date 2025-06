Dois anos de CEGIM em Mogi Guaçu: tecnologia que faz diferença na segurança pública

Sistema de inteligência e monitoramento reforça prevenção e contribui para redução de crimes

Inaugurada há dois anos, a Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento (CEGIM) opera com 84 pontos de segurança tecnológica. Deste total, 35 são de câmeras de alta definição e seis de speed domes. Além disso, o município conta ainda com 20 radares e 23 câmeras de vigilância.

A CEGIM, que fica localizada na Praça Antonio Giovani Lanzi, a Praça da Capela, tem serviço 24 horas e o sistema de imagens reforça o patrulhamento preventivo e colabora com o trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) no combate à criminalidade.

O secretário de Segurança, Élzio Romualdo, contou que a atuação estratégica da Guarda Civil Municipal com apoio da CEGIM tem refletido diretamente nos indicadores criminais de Mogi Guaçu, especialmente nos crimes patrimoniais envolvendo veículos. “E com base nos dados, o município registrou a redução de alguns tipos de crimes em comparação com o mesmo período do ano anterior”, destacou.

As principais reduções no comparativo parcial – janeiro a maio de 2025 -, mostram que o roubo de veículos diminuiu 46,2% e o furto de veículos 21,1%. Já em relação ao comparativo anual – 2023 e 2024 -, o total acumulado apresenta os seguintes números: roubo de veículos 2023 (118 registros) e 2024 (87 registros), com redução de 26,3%. E o furto de veículos 2023 (271 registros) e 2024 (255), com redução de 5,9%.

“A CEGIM representa um divisor de águas na segurança pública de Mogi Guaçu. Em dois anos de operação, transformamos dados em ações e ações em resultados. A tecnologia aliada ao planejamento estratégico proporcionou mais agilidade, precisão e prevenção. O impacto é direto nos índices criminais, especialmente na redução dos delitos envolvendo veículos e também na forma como nossa cidade se sente protegida. É um modelo que hoje inspira outras regiões. Seguiremos firmes em sua expansão e constante aprimoramento”, comentou Romualdo.

Além disso, destaca-se ainda a recuperação de 248 veículos com apoio da tecnologia de monitoramento da CEGIM. “Um número significativo, que demonstra o papel fundamental do sistema na restituição de bens às vítimas, evitando prejuízos maiores e garantindo resposta rápida às ações criminosas. Essas ações evidenciam a eficácia da integração do CEGIM com sistemas nacionais, como o Programa Córtex, desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que interliga bancos de dados de inteligência e permite rastreabilidade interestadual de veículos”, falou.

História

A Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento (CEGIM) surgiu como uma resposta moderna às demandas de segurança urbana de Mogi Guaçu, integrando tecnologia de ponta com práticas operacionais da Guarda Civil Municipal e investimento feito atendendo o plano de governo do prefeito Rodrigo Falsetti. E é estruturado para atuar como um centro de comando, análise e monitoramento.

O primeiro sistema integrado de vigilância por câmeras da cidade é vinculado às plataformas Detecta, do Governo do Estado, e Córtex, do Governo Federal, que somam a mais completa base de dados do país para fins de investigação e combate à criminalidade. Da Central de Monitoramento, guardas civis municipais conseguem monitorar, 24 horas por dia, dezenas de câmeras espalhadas por toda a cidade, incluindo os principais corredores, vias de acesso e áreas de concentração de popular.