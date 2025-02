Câmara aprova Secretarias da Mulher, da Cultura e de Tecnologia

Os vereadores aprovaram por unanimidade, nesta terça-feira (18/2), a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura de Paulínia.

A proposta estabelece a Secretaria da Mulher e a Secretaria de Inovação, Tecnologia e Conectividade. Também desmembra Cultura, Turismo e Eventos da pasta responsável por Esportes.

O vereador Fabio Valadão (PL) disse que a iniciativa visa aprimorar a eficiência da gestão pública e garantir um serviço de melhor qualidade para a população.

Valadão ainda destacou a importância de ter um setor específico para melhorar a tecnologia do município e da administração pública, tornando Paulínia uma cidade mais conectada e inovadora.

Segundo a Prefeitura, a Secretaria da Mulher vai desenvolver políticas públicas que garantam direitos e promovam o empoderamento feminino.

O vereador Lucas Barros (DC) defendeu que essa nova secretaria cuide do atendimento a vítimas de violência doméstica, assunto que ganhou ainda mais relevância com o recente feminicídio registrado na cidade.

Os cargos criados serão exclusivamente para funções de direção, chefia e assessoramento, sem interferir nas atividades burocráticas, seguindo desempenhadas por servidores concursados.

Outra mudança ocorre na Secretaria de Educação, para atender a determinações do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a criação do Centro de Referência Educacional de Apoio à Inclusão e do Centro de Formação de Professores da Rede.

OUTROS TEMAS

A 4ª Sessão Ordinária do ano aplaudiu a servidora Aliede Tonon de Araújo Pedro por 26 anos de serviço público junto à Prefeitura de Paulínia. A homenagem partiu do vereador Gibi Professor (Podemos).

Foram debatidos 26 Requerimentos (cobrança de medidas ou informações) e 81 Indicações (sugestões).