CAMPANHA DIA DAS MÃES ACE GANHA FORMATO INSTITUCIONAL E EVENTO NA ROTA

Mãe, amor que abraça: campanha prevê evento na Rota dos Imigrante dia 9

A campanha de Dia das Mães promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) chega em 2025 com um novo formato. Neste ano, a ação chamada Mãe é Amor que Abraça, privilegia a valorização institucional da data. Outra proposta é reforçar o compromisso da ACE com o fortalecimento do comércio e o vínculo entre comerciantes e comunidade, uma busca frequente da Associação com as campanhas.

A ação inclui a distribuição de material comemorativo a todos os associados do varejo, como cartazes, balões na cor rosa e balões em formato de coração — todos seguindo uma identidade visual festiva para marcar a data. “Pretende-se criar uma atmosfera acolhedora nas lojas associadas, que, via de regra, já mantêm ações na data, estimulando as compras em Holambra e deixando o Dia das Mães mais convidativo no comércio”, fala a gerente da Associação Comercial e Empresarial de Holambra, Suzi Celegatti.

EVENTO

O ponto alto da campanha Mãe é Amor que Abraça será na sexta-feira, 9 de maio, com o evento Dia das Mães na Rota dos Imigrantes, promovido pelos comerciantes da principal via de comércio da cidade, com apoio da ACE.

Das 17 às 21 horas, a rua será palco de uma série de atrações: food trucks com gastronomia variada, música, espaço instagramável decorado com flores para registros fotográficos e lojas decoradas com balões rosa. Também está em estudo pelos comerciantes do local a instalação de cordões de luzes ao longo da via, ampliando o clima acolhedor das noites na Rota.

AÇÕES DE INTEGRAÇÃO

“Além de celebrar as mães, a iniciativa quer fomentar as compras em Holambra e facilitar o acesso da população local ao comércio, com horário estendido das lojas até as 21 horas”, observa Suzi Celagatti. A expectativa é atrair moradores e visitantes para um momento de confraternização, além de valorização do comércio da cidade.

Além de reforçar o papel da ACE Holambra como articuladora de ações de impacto positivo, campanha 2025 vem apostar em um novo formato promocional, que integre a entidade, comunidade e empresários.

ASSOCIADOS

As empresas da Rota dos Imigrantes não associadas e que desejarem participar desta e de outras ações, devem entrar em contato com a Associação Comercial: 9 9994-2711.