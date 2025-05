Festa do Trabalhador em Holambra reúne fé, música e muita animação em três noites de shows

Evento gratuito movimentou a Rua Coberta com atrações gospel, sertanejo e samba em homenagem aos trabalhadores

A cidade de Holambra viveu um fim de semana repleto de celebrações, emoção e entretenimento com a programação especial da Festa do Trabalhador 2025, realizada entre os dias 2 e 4 de maio na Rua Coberta. O evento gratuito homenageou os trabalhadores com atrações para toda a família, valorizando a cultura, a fé e a música popular brasileira.

A sexta-feira (2) foi marcada por uma atmosfera de fé e gratidão. A abertura oficial contou com um show emocionante do cantor gospel PC Baruk, indicado três vezes ao Grammy Latino. A apresentação reuniu um grande público que prestigiou uma noite de louvor e espiritualidade, dando início às comemorações com um clima acolhedor e inspirador.

No sábado (3), a festa ganhou um tom animado e sertanejo. A banda Made in Roça abriu a noite com um repertório vibrante, preparando o público para o aguardado show da dupla Carreiro & Capataz, que levantou a multidão com seus maiores sucessos. A Rua Coberta ficou lotada, confirmando o sucesso de público e a força da cultura sertaneja na região.

O encerramento aconteceu no domingo (4) com uma programação voltada para toda a família. Às 15h, a criançada se divertiu com a apresentação do grupo infantil Mundo de Kaboo, que trouxe alegria e interação para os pequenos. Já às 17h, a banda Inimigos da HP subiu ao palco com muito samba e pagode, encerrando a Festa do Trabalhador com alto astral e participação calorosa do público.

Organizada pela Prefeitura de Holambra, a festa reforçou o compromisso com a valorização dos trabalhadores, promovendo lazer gratuito, cultura e momentos de confraternização para a comunidade. O sucesso do evento mostra a força das tradições locais e a importância de eventos que unem fé, alegria e diversidade musical.