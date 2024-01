Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse Devolve Recursos para Fortalecer Ações de Assistência Social

Da Redação

Em um gesto de responsabilidade fiscal e compromisso com o bem-estar da comunidade, a Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse encerrou o exercício financeiro de 2023 com a devolução significativa de recursos ao Executivo Municipal. O presidente da Câmara, vereador João Marcos Bazani, formalizou a devolução dos fundos economizados no orçamento da Câmara ao longo do ano, totalizando um montante exato de R$ 118.270,57.

Este ato exemplar destaca o comprometimento da gestão legislativa com a eficiência na aplicação dos recursos públicos. A devolução desses fundos representa uma prática transparente e responsável, demonstrando a preocupação da Câmara Municipal em otimizar o uso do dinheiro público em prol do benefício da população.

O valor devolvido foi entregue diretamente ao prefeito João Leandro Lolli em uma cerimônia simbólica.

A destinação dos recursos para o fortalecimento das ações de assistência social reforça o compromisso conjunto da Câmara Municipal e da Prefeitura em buscar soluções para as demandas sociais mais prementes, promovendo um impacto positivo na vida dos munícipes.