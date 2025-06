Frente fria derruba temperaturas e traz chuvas fortes a Campinas a partir de segunda (23/06)

Sistema que chega nesta segunda-feira pelo Sul do país deve provocar chuvas intensas, ventos fortes e queda acentuada das temperaturas na região, com risco de geadas nos próximos dias.

Uma frente fria avança pelo Sul do Brasil e atinge a faixa sul de São Paulo, incluindo a região de Campinas, a partir de segunda-feira, 23 de junho, segundo o Inmet. Com ela, vêm chuvas intensas, rajadas de vento e uma acentuada queda nas temperaturas — efeitos que podem se estender até o fim da semana.

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para todo o estado, destacando o risco de:

Chuvas fortes em áreas como Campinas, Itapeva, Sorocaba, litoral e capital; tempestades com raios, ventos intensos e granizo isolado; alagamentos e queda de árvores.

Além disso, após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar ocorre entre terça e quarta-feira, provocando madrugadas geladas — com mínimas abaixo de 6 °C e potencial de geadas em áreas mais frias como Vale do Paraíba, Itapeva e Serra da Mantiqueira

O que esperar em Campinas:

Segunda (23/06): chuvas intensas a partir da manhã, com ventos fortes, e temperaturas entre 11 °C e 26 °C .

Terça (24/06): frio mais intenso, sol tímido, e variação entre 5 °C e 15 °C.

Quarta (25/06): ligeira recuperação térmica — máxima de 21 °C, mínima de 12 °C www1.

Geadas localizadas podem ocorrer nas madrugadas, especialmente nas áreas mais altas próximas a Campinas.

Recomendações de segurança:

Evite sair nas tempestades; especialmente cuidado com áreas alagadas, janelas, árvores e objetos metálicos;

Mantenha-se bem agasalhado — destaque para idosos, crianças e pessoas em situação de rua;

Fique atento a alertas e orientações da Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Este é o primeiro de dois pulsos de frio esperados para esta semana, com nova massa de ar polar prevista para chegar na sexta-feira (27) e prolongar o frio.

Fique atento à evolução do tempo e proteja quem você ama!

Fonte Agência SP\Inmet