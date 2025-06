Orquestra Rock faz, em Campinas, show imperdível em tributo ao Queen, com renda para o Boldrini

No próximo dia 5 de julho, a partir das 20h, Campinas recebe a Orquestra Rock tocando os grandes clássicos de Fred Mercury e companhia, em um imperdível “Tributo ao Queen” com vocal e todo carisma do cantor Guga Costa. Uma noite para relembrar os grandes sucessos como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Under Pressure”, “Radio Ga Ga”, “We are the Champions”, “Love of my Life”, “Crazy Litlle Thing Called Love”, “I Want to Break Free” e muito mais.

A iniciativa do evento é da produtora Articular de projetos culturais, por meio do Programa de Ação Cultural – ProAc/ICMS, do Governo do Estado de São Paulo; e do Selo Arte do Bem, projeto sociocultural que procura popularizar a música instrumental e, ao mesmo tempo, ajudar instituições sólidas que atuam no terceiro setor. Patrocínio da empresa DHL.

Toda renda do evento será revertida para o Centro Infantil Boldrini, referência mundial no tratamento de câncer infantil e doenças do sangue. Os ingressos custam a partir de R$ 35,00 e a apresentação contará com intérprete de libras. Menores de 18 anos entram somente acompanhados de responsáveis.

Orquestra Rock

A pergunta que sempre aparece quando é anunciado um show da Orquestra Rock é: mas é rock ou música clássica? E a resposta é simples, os dois. Um espetáculo vibrante que junta o bom e velho rock n’ roll, com releituras de clássicos em versões instrumentais de bandas como Led Zeppelin, Pink Floyd, Nirvana, Iron Maiden, Queen e AC/DC, além de grandes nomes da música brasileira como Titãs, Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Skank e Jota Quest.

Há mais de uma década na estrada, a Orquestra Rock é formada por 36 músicos de formação clássica e regidos pelo irreverente maestro búlgaro Martin Lazarov. Mas essa história começou em 2013, em Campinas, interior do Estado de São Paulo, como parte do projeto Arte do Bem. Uma iniciativa que nasceu com o objetivo de democratizar o acesso à música instrumental de qualidade e ampliar o alcance da cultura por meio de apresentações impactantes e ações sociais.

Ernesto Brisolla Manzur, diretor da produtora Articular, que agencia a Orquestra Rock e também é um dos criadores do projeto Arte do Bem, lembra que a maioria das apresentações durante essa trajetória arrecadou fundos significativos para dezenas de instituições beneficentes. “Foram shows emocionantes, muitas vezes acompanhados de um grande nome da música brasileira como Frejat, Titãs, Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, Dinho Ouro Preto e muitos outros artistas, que também se encantaram em dividir o palco com a orquestra”, afirma.

Além das apresentações em grandes casas de shows, a Orquestra Rock realiza concertos gratuitos em espaços públicos, além de eventos em cidades do interior paulista, sempre com foco em ações sociais, arrecadando alimentos, promovendo inclusão cultural e conectando novas plateias à música instrumental.

Serviço

Orquestra Rock Tributo ao Queen

Local: Expo Dom Pedro – avenida Guilherme Campos, 500, Bloco II, Jardim Santa Genebra, Campinas.

Data: dia 5 de julho – sábado

Horário: a partir das 20h

Ingressos: a partir de R$ 35,00 (meia-entrada) + taxas. Para comprar acesse www.ingressosdobem.com.br.