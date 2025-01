Câmara promove Sessão Extraordinária e faz readequações para nova legislatura

Com o aumento do número de vereadores, de 15 para 17, a Câmara de Paulínia começou o ano com readequações de espaços e do quadro de funcionários em comissão.

A 2ª Sessão Extraordinária, nesta segunda-feira (6/1), debateu aumento de cargos: o número de chefes de Gabinete passou de 15 para 17 e o de assessores parlamentares, de 34 para 38. Os salários foram mantidos no mesmo valor de 2024.

O presidente Pedro Bernarde (DC) disse que a lei eleitoral impediu as alterações ainda no ano passado. Ele reforçou que as mudanças são necessárias para garantir o pleno funcionamento da Casa, diante da nova composição legislativa.

Os projetos sobre o tema foram aprovados por unanimidade, com as ausências dos vereadores Helder Pereira (PL), José Soares (Republicanos) e Fábio da Van (PRTB).

Se não houver nenhuma nova sessão extraordinária, os vereadores voltam a se reunir em sessão ordinária no dia 28 de janeiro, às 17h30.