Marquinhos Navais ultrapassa 100 milhões de views com “Toque Carinhoso”

Música viraliza no TikTok e ganha versões de Mc Mirella, das ex bbbs Eva, Eslovênia Marques, Alane e Emilly Araujo

É hit! A música “Toque Carinhoso”, de Marquinhos Navais, vem ganhando destaque nas redes sociais e nas plataformas de áudio. Com melodia envolvente e letra emocional, a faixa conquistou um espaço sólido entre os vídeos mais utilizados no TikTok, movimentando criadores de conteúdo de todo o país.

Somando os áudios e publicações com a música, são mais de 102,7 milhões de visualizações, 28,7 milhões de curtidas e 1.083.737 compartilhamentos — números que refletem o alcance orgânico e o impacto da canção entre o público.

No Spotify, “Toque Carinhoso” segue em curva crescente de reproduções espontâneas. Já no YouTube, o clipe oficial — que traz a participação especial de Raissa Gonsalo, esposa do cantor — alcançou 400 mil visualizações, fortalecendo a presença da música também no audiovisual. O sucesso é tanto que a canção vem ganhando versões de cantores e influenciadores como Mc Mirella, das ex bbbs Eva, Eslovênia Marques, Alane e Emilly Araujo e muitos outros.

Com um estilo que mistura arrocha, sofrência e emoção, Marquinhos Navais segue expandindo sua audiência e construindo uma carreira marcada pela conexão direta com quem o escuta.