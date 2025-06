JAGUARIÚNA TERÁ CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NO SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue em parceria com o Hemocentro da Unicamp – Universidade Estadual de Campinas.

A próxima ação acontecerá no sábado, dia 21, das 8h às 12h (ou até atingir a capacidade máxima de coleta na data), no Centro de Especialidades Médicas. O objetivo é reforçar os estoques do Banco de Sangue Regional da Unicamp, que abastece hospitais e unidades de saúde de toda a região.

Para ser doador é preciso atender a alguns requisitos: estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 kg e ter entre 16 e 69 anos (para quem tem mais de 60 anos, a primeira doação deve ter sido feita até os 60 anos completos). É indispensável apresentar um documento oficial com foto.

O Centro de Especialidades Médicas fica na Rua Amazonas, 504, no Campus I da UniFAJ, Jardim Dom Bosco.