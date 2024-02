Câmara sedia audiência pública sobre gastos da Saúde no último quadrimestre

A pasta apresentará como foram aplicados os recursos da área no terceiro quadrimestre de 2023 (setembro a dezembro), incluindo repasses ao Hospital Municipal de Paulínia, à Vigilância e às redes básica e especializada.

A audiência será no Plenarinho. Também é possível acompanhar transmissão virtual no site institucional, no Facebook da Câmara e ainda no canal do Legislativo no YouTube.

O Poder Executivo é obrigado a prestar contas em audiência no Legislativo municipal a cada quadrimestre, de acordo com a Lei Complementar 101/2000 (Responsabilidade Fiscal) e a Lei Complementar 141/2012 (transparência nos serviços públicos de saúde).