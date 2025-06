Conecta Turismo reúne empreendedores em Jaguariúna e discute novidades para o setor

Evento promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura e o CICAP, propõe novas estratégias para transformar Jaguariúna em um destino além da Maria-Fumaça e do rodeio

Na noite da última segunda-feira (23), a Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna (ACIJ) foi palco do Conecta Turismo, evento promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna e o Consórcio Intermunicipal do Circuito das Águas Paulista (CICAP). Com entrada gratuita, o encontro reuniu empreendedores da cidade e de toda a região com o objetivo de promover conexões estratégicas e fortalecer o turismo local como vetor de desenvolvimento econômico.

Além da Maria-Fumaça e do rodeio

Durante o evento, o Sebrae-SP lançou um desafio provocador: “O que fazer em Jaguariúna além da Maria-Fumaça e do Rodeio?” — uma pergunta que tem mobilizado a secretaria de turismo e os empresários da cidade. A proposta do evento foi justamente mapear e conectar os potenciais turísticos já existentes, valorizando a cultura, a gastronomia, a hotelaria, os eventos e os produtos locais.

“Jaguariúna tem uma cultura muito linda, ótimos restaurantes, parques e empreendimentos dispostos a fazer diferente”, afirmou Carla, consultora de negócios do Sebrae e condutora do evento. “O turismo é um negócio coletivo. Quando os empreendedores entendem que podem cooperar, todos crescem juntos. O Conecta Turismo é sobre isso: união para criar experiências que façam o turista permanecer mais tempo na cidade”, completou.

A cidade do cavalo

A fala de Carla vai ao encontro da proposta destacada recentemente pelo prefeito Davi Neto, em entrevista durante a 50ª Cavalaria Antoniana: tornar Jaguariúna oficialmente reconhecida como “a cidade do cavalo”. A identidade sertaneja do município é reforçada não apenas por eventos como a Cavalaria e o tradicional Rodeio, mas também pelas esculturas icônicas do “Touro Indomável” e dos “Cavalos Brancos”, e por estabelecimentos locais que incorporam a estética country em suas marcas e serviços.

“Esse é o carro-chefe do nosso turismo, mas não o único”, explicou Cristina Catão, representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócio no evento. “Temos hotéis, gastronomia, fazendas, parques e eventos diversos. Nosso papel é integrar esses setores, capacitar empreendedores e estruturar a cidade para receber bem o turista”, disse ela.

Rodas de conversa e oportunidades

O evento contou com rodas de conexão, onde empresários de diversos setores — da estética à alimentação, do turismo à construção civil — puderam se apresentar, trocar contatos, ideias e experiências. A noite também teve uma palestra de capacitação oferecida pelo Sebrae, com foco em marketing e inovação.

Para a empreendedora Carol Pepe, o evento revelou oportunidades que muitas vezes passam despercebidas. “Jaguariúna tem muito mais do que só a Maria-Fumaça ou o Rodeio. A cidade é rica, cheia de empresas, bons serviços e muita coisa para explorar”, disse.

A empresária Vanessa Novais, dona de uma agência de turismo, também destacou a importância do evento para o setor: “Vi aqui coisas que eu nem sabia que existiam na cidade. Agora posso divulgar melhor os serviços e vender pacotes mais completos. A gente tem muita coisa boa aqui que precisa ser promovida.”

Um turismo que gera renda e identidade

Ao final do encontro, ficou evidente que o desafio de responder à pergunta “o que fazer em Jaguariúna?” é, na verdade, uma oportunidade de reinventar o turismo local. Com planejamento, capacitação e união entre os setores, a cidade tem potencial não apenas para ser lembrada pela Maria-Fumaça ou pelo Rodeio, mas para se consolidar como referência no turismo do interior paulista.