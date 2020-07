Campanha de Vacinação contra Gripe será estendida para toda população – Itapira

Seguindo a determinação do Governo do Estado de São Paulo e do Departamento Regional de Saúde de São João da Boa Vista, a partir desta quarta-feira, 1º de julho, a Campanha de Vacinação contra a Influenza (Gripe) será ampliada para toda a população. As doses disponíveis no município serão distribuídas nos Postos de Saúde e os interessados devem se dirigir à sua Unidade Básica de Saúde mais próxima de segunda a sexta-feira das 8h00 às 16h00.

Itapira possui cerca de sete mil doses disponíveis que, até então, eram para atender os grupos prioritários, especialmente os que ainda estavam com a meta de cobertura abaixo do ideal. Porém, com a liberação para livre demanda, as doses serão aplicadas até que durem os estoques e não há previsão para que o Governo do Estado envie mais vacinas para os municípios.

Para evitar aglomerações, é aconselhável que a população entre em contato com seu posto de saúde antes de ir ao local e consultar sobre a disponibilidade da vacina.

Telefones das Unidades Básicas de Saúde

UBS Barão – 38132005

UBS Braz Cavenaghi – 39139210

UBS Central – 39139215

UBS Cubatão – 38133076

UBS Eleutério – 38432983

UBS Figueiredo – 39139218

UBS Flavio Zacchi – 38134122

UBS Istor Luppi – 39138447

UBS Pé No Chão – 39139201

UBS Ponte Nova – 994549289

UBS Prados – 38133632

UBS Vila Ilze – 39139214