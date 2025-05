Onça-pintada resgatada no Pantanal viverá sob cuidados permanentes em Amparo

Foto: Acervo Instituto Ampara Animal

Animal está em fase de recuperação após ser capturado com sinais de desnutrição; felino teria perdido o medo de humanos

Uma onça-pintada macho, com idade estimada entre 8 e 9 anos, passará o restante da vida em cativeiro sob os cuidados do Instituto Ampara Animal, em Amparo . O felino foi capturado no fim de abril em Aquidauana (MS), dias após a morte de um caseiro de 60 anos no Pantanal. Embora não haja confirmação de que o animal tenha sido responsável pelo ataque, especialistas apontam que ele perdeu o medo de humanos, o que inviabiliza sua reintegração à natureza.

O animal chegou à unidade de conservação há cerca de uma semana e ainda está em fase de adaptação, permanecendo recluso durante grande parte do dia em sua toca. Segundo o veterinário do Instituto Ampara Animal, o felino foi transferido do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande (MS), onde esteve internado logo após a captura.

Na ocasião do resgate, a onça apresentava um quadro de saúde debilitado, com desidratação, alterações hepáticas, renais e gastrointestinais, além de estar abaixo do peso ideal — pesando 94 kg, quando o esperado para sua idade e porte seria em torno de 120 kg.

A decisão de mantê-lo em cativeiro permanente se baseou em critérios técnicos e de segurança. De acordo com os responsáveis, o comportamento do animal indica que ele já não teme mais a presença humana, o que representa risco tanto para ele quanto para pessoas, caso fosse reintroduzido em áreas naturais.

O Instituto Ampara Animal, referência em reabilitação de animais silvestres, agora será o novo lar do felino, oferecendo um espaço controlado e estruturado para garantir seu bem-estar.