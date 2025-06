Cristiane Freitas visita quatro cidades da região em agenda do programa Caminho da Capacitação

Primeira-dama do Estado esteve em Jaguariúna, Holambra, Santo Antônio de Posse e Pedreira nesta sexta-feira (13), destacando ações de formação profissional promovidas em parceria com o Governo do Estado

A primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, cumpriu nesta sexta-feira (13) uma intensa agenda em cidades da região, reforçando o compromisso do Governo Estadual com a capacitação profissional e a inclusão social por meio do programa Caminho da Capacitação.

Em Jaguariúna, Cristiane participou no Teatro Municipal Dona Zenaide da entrega dos uniformes aos atletas que disputarão o 27º JOMI – Jogos da Melhor Idade. A delegação terá 101 atletas em 14 modalidades. Após a cerimônia, ela visitou os cursos do Caminho da Capacitação no Parque Santa Maria, acompanhada pelo prefeito Davi Neto e autoridades locais.

Em Holambra, a primeira-dama conheceu as atividades do curso de Auxiliar de Cozinha, conversou com os alunos e provou pratos preparados durante a aula. O curso integra a programação do Caminho da Capacitação, com estrutura prática e apoio técnico do Centro Paula Souza.

Já em Santo Antônio de Posse, Cristiane acompanhou o curso de Panificação oferecido na unidade móvel do programa, estacionada em frente ao Ginásio Municipal. Em seguida, participou da inauguração do Largo Papa Francisco, espaço público revitalizado como parte das comemorações pelos 70 anos de emancipação da cidade.

Ao final do dia, Cristiane Freitas seguiu para Pedreira, onde deu continuidade à agenda do programa Caminho da Capacitação, também voltada à promoção de cursos gratuitos em parceria com o município.