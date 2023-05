Campanha “Faça Bonito” traz palestras sobre combate à exploração sexual infantil e de adolescentes.

Na noite de terça-feira, dia 14 de maio, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Diretoria de Desenvolvimento Social e Cidadania, promoveu a palestra “Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes”, ministrada pelo psicólogo Gustavo de Lima Bernardes Sales.

Com o auditório da Câmara Municipal lotado, discutiu-se sobre o tema e a data emblemática de 18 de maio, dia em que se ‘comemora’ o Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de crianças e adolescentes no Brasil.

SEMANA “FAÇA BONITO”

Durante toda a semana, atividades foram realizadas no município para fomentar a discussão e alertar a população sobre a importância de se falar sobre o assunto. Na segunda-feira, dia 13, crianças e adolescentes participantes da oficina de Pintura em Tela participaram de uma roda de conversa sobre o tema “Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes”. O encontro aconteceu no bairro Bela Vista.

Já na quarta-feira, dia 15, foi realizada uma mobilização com a participação dos alunos da EMEF Augusto Coelho pelo bairro Vila Esperança. Na quinta-feira, dia 16, os alunos do Projeto Guri participaram de uma nova mobilização, desta vez pelas ruas do centro do município.

Para finalizar a semana, nesta sexta-feira, dia 17 de maio, será conduzida a última passeata para relembrar o tema. O ponto de encontro e saída será a escola CIEF.