Campinas Innovation Week 2026 tem data confirmada e apresenta novidades da próxima edição

Evento será entre 14 e 18 de setembro com estrutura ampliada e programação com foco em inovação, tecnologia e geração de negócios

A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, apresentou nesta terça-feira, 19 de maio, as novidades e diretrizes do Campinas Innovation Week (CIW) 2026 durante o evento “Countdown”, realizado no Prédio do Relógio. O encontro reuniu representantes do poder público, empresas, universidades e instituições ligadas à tecnologia e inovação.

Com execução da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), o Campinas Innovation Week se consolida como uma das principais plataformas de inovação, tecnologia e negócios do país, reunindo representantes do ecossistema de inovação, autoridades públicas, universidades, empresas, startups, entidades setoriais e imprensa.

O evento contou com a presença da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), Adriana Flosi, além da presidente da Acic, Nina Bertelli, autoridades municipais, empresários e lideranças do ecossistema de inovação.

“Campinas é reconhecida como um dos principais polos de ciência, tecnologia e inovação do Brasil. O Campinas Innovation Week reforça esse posicionamento ao conectar empresas, universidades e talentos em um ambiente voltado à geração de negócios e desenvolvimento”, destacou o prefeito de Campinas, Dário Saadi.

Data confirmada e atração de investimentos

Durante o evento foi divulgada oficialmente a data da próxima edição, que será realizada entre os dias 14 e 18 de setembro, e apresentados os modelos de estandes previstos para o CIW 2026.

A programação também incluiu a apresentação das oportunidades de participação para empresas e instituições, a confirmação de patrocinadores e uma rodada de entrevistas conduzida pelo jornalista Márcio Gomes, com representantes do sistema de inovação, empresas e instituições parceiras do evento.

Para Adriana Flosi, o CIW cumpre um papel estratégico na articulação e atração de investimentos.

“O Campinas Innovation Week é uma plataforma que conecta diferentes atores do ecossistema e cria oportunidades concretas de negócios. Mais do que visibilidade, o evento contribui para fortalecer parcerias, estimular o empreendedorismo e ampliar a inserção de Campinas em agendas estratégicas de inovação”, ressaltou Adriana.

A presidente da Acic, Nina Bertelli, destacou a importância do evento para democratizar o acesso à inovação e aproximar empresas de diferentes portes das principais tendências do mercado.

“O Campinas Innovation Week é uma oportunidade para empresas de todos os portes. Não são apenas as grandes empresas que podem participar do CIW, mas também médias e pequenas empresas, que terão acesso gratuito a conteúdo, networking, inovação e às principais tendências para o varejo e o mercado. O evento amplia conexões e ajuda os empreendedores a enxergarem novas oportunidades de crescimento e transformação”, afirmou Nina Bertelli.

Eixos temáticos e embaixadores

Outro destaque foi a apresentação dos eixos temáticos que vão orientar a programação de 2026, além dos embaixadores responsáveis por conduzir as discussões e conexões estratégicas.

A edição será estruturada em cinco frentes:

Eixo 1 – Ecossistema, Ciência e Políticas Públicas

Embaixadores: Professor Newton (CMCTI) e Professor Yogui (Blue Rock Brasil)

Eixo 2 – Negócios, Investimento e Varejo

Embaixadores: José Rubens Urbini Jr. (Venture Hub), Williana Souza (Sebrae), Daniel Ramos (Inovabra/Khanum), Ronald Nossig (Varejo 180°), Alexandre Caramaschi (Brasil GEO) e Marcos Freire Gurgel (Well Hub)

Eixo 3 – Impacto, Pessoas e Experiência — O Legado Social

Embaixadores: Thaís Colicchio (Coalizão Pelo Impacto) e Cristiano Franco (Inspand)

Eixo 4 – Conectividade

Embaixadores: Edson Rigonnati (Astella) e Cassio Spina (Anjos do Brasil)

Eixo 5 – Conexões Globais

Embaixadora: Mariana Zanatta (Unicamp)

Sobre o CIW 2026

O Campinas Innovation Week 2026 será realizado entre os dias 14 e 18 de setembro e vai reunir empresas, startups, investidores, universidades e especialistas em uma programação voltada à inovação, tecnologia e geração de negócios.

O evento é promovido pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com execução da Associação Comercial e Industrial de Campinas.