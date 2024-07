Campinas realiza 1º curso de treinamento em cirurgia com realidade virtual do Brasil

Evento, promovido pelo Grupo Surgical, reuniu 30 participantes e

destacou a tecnologia de ponta no aprimoramento de habilidades

cirúrgicas

Campinas sediou ontem, 14 de julho, um evento inovador na área médica.

O Hospital São Luiz Campinas recebeu o 1º curso de treinamento em

cirurgia com realidade virtual do Brasil. O curso foi ministrado pelo

Dr. Jag Dhanda, professor honorário de Cirurgia da Brighton & Sussex

Medical School e CEO da VRiMS (Virtual Reality in Medicine and Surgery).

O evento, promovido pelo Grupo Surgical Serviços Médicos, que atua em

diversos hospitais da região de Campinas e do Belém do Pará, foi

destinado a cirurgiões gerais, do trauma, do aparelho digestivo,

obstetrícia, cirurgia plástica e ortopedia. Os módulos de treinamento

abrangeram parede abdominal, trauma, hemorragia pós-parto, eversão

uterina, anatomia pélvica, reconstruções plásticas e procedimentos

ortopédicos.

“Foi um curso bem inovador. Uma experiência moderna que melhora a

performance e a qualidade nos serviços,” destacou o CEO do Grupo

Surgical, Prof. Dr. Bruno Pereira. Segundo ele, com este tipo de

tecnologia, é possível treinar imediatamente antes de um procedimento

em diferentes especialidades. “Em emergências, por exemplo, que um

profissional nunca tenha feito na vida, ele pode treinar imersivamente.

A qualidade da imagem é muito boa, gravada em 8K”, explica.

Durante o curso, os cerca de 30 participantes simularam procedimentos

cirúrgicos em um ambiente virtual, utilizando óculos de realidade

virtual e controladores de mão. “É como se estivessem em uma sala de

cirurgia completa, com equipamentos, paciente e equipe médica, mas tudo

virtual. Só que as imagens dos pacientes e dos órgãos são de alta

precisão para simular a anatomia e a fisiologia reais”, acrescentou

Pereira.

Além disso, foi demonstrado o potencial desse equipamento em cenários

extracirúrgicos na parte médica, incluindo ensinamentos de anatomia

para faculdades de medicina, ultrassonografia, e outras situações,

como evacuação de hospitais em casos de incêndio. “Com a realidade

virtual, você pode até transmitir cirurgias ao vivo para que pessoas

que estão de fora possam enxergar com os olhos do cirurgião o que

está sendo feito na hora”, disse Pereira.

Ele ressaltou ainda que o uso da realidade virtual no treinamento

cirúrgico permite que os cirurgiões adquiram e aprimorem suas

habilidades em um ambiente controlado e sem riscos, melhorando a

precisão e a segurança dos procedimentos cirúrgicos reais. “Foi uma

oportunidade única para todos os participantes,” concluiu.