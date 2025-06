JOMI: JAGUARIÚNA É CAMPEÃ NA COREOGRAFIA E LEVA OURO NO ATLETISMO

Jaguariúna venceu na última sexta-feira, 20 de junho, os Jogos da Melhor Idade (JOMI) na categoria Coreografia. A vitória aconteceu logo no primeiro dia de competições da 27ª edição dos Jogos, que este ano são realizados na cidade de São João da Boa Vista, com a presença de 3.500 atletas de 42 cidades.

No sábado, foi a vez do atletismo conquistar o ouro através da categoria C, com o atleta Antônio José Ferreira. A 27ª edição do JOMI termina nesta terça-feira (24) e ainda há expectativa da conquista de mais medalhas. Neste ano, a delegação de Jaguariúna conta com 105 atletas.

Com uma apresentação que empolgou o público presente ao Ginásio do CIC, Jaguariúna venceu mais uma vez na modalidade Coreografia ao som de “Black or Withe”, música de Michael Jackson, performance que levantou o público e conquistou os jurados.

Estão em disputa 15 modalidades esportivas: Atletismo, Basquete 3×3, Buraco, Bocha, Dama, Xadrez, Dominó, Truco, Natação, Dança de Salão, Malha, Coreografia, Voleibol Adaptado, Tênis de Mesa e Tênis, envolvendo mais de 2.500 atletas acima de 60 anos. À exceção do Basquete 3 x 3, Jaguariúna tem competidores em todas as demais 14 modalidades.

Os dois melhores colocados de cada modalidade classificam-se para a fase final dos Jogos Estaduais, que acontecerá novamente em São João da Boa Vista, no final do mês de setembro.