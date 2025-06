PREFEITURA DE JAGUARIÚNA REALIZA PLANTÃO DE ATENDIMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL NESTA QUINTA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, realizará nesta quinta-feira, 12 de junho, um plantão especial de atendimento voltado ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). A ação é destinada aos proprietários rurais do município e ocorrerá das 9h às 12h.

O objetivo do plantão é orientar e auxiliar os produtores na realização ou regularização do cadastro, que é obrigatório para todos os imóveis rurais e fundamental para o planejamento ambiental e econômico das propriedades.

Para participar do atendimento, é necessário agendar previamente um horário por meio do telefone do departamento: (19) 3199-7531.

O CAR foi criado pela Lei 12.651/2012 e tem como objetivo principal integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais em um banco de dados nacional. Ele é obrigatório a todos os imóveis rurais.

Foto: divulgação