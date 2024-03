Campinas vai sediar o Fórum Regional Cidades Inteligentes, Resilientes e Sustentáveis

Crédito: Arquivo PMC

Evento será na próxima terça-feira, 19 de março, no Instituto Agronômico de Campinas e é promovido pela Smart City Business America

Campinas vai receber, no próximo dia 19 de março, às 9h, no Instituto Agronômico de Campinas, o Fórum Regional Cidades Inteligentes, Resilientes e Sustentáveis, promovido pela Smart City Business America (ISCBA). O objetivo do encontro é fomentar cidades inteligentes no estado de São Paulo, trabalhando uma gestão pública moderna e baseada nos pilares de inteligência, sustentabilidade e resiliência.

“É uma honra receber esse evento em nossa cidade. Campinas tem uma vocação tecnológica e muito a contribuir neste Fórum”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi.

O Fórum contará com a presença do presidente do Desenvolve SP, Ricardo Brito, do vice-presidente do Instituto Smart City Business América, Lívio Giosa, do CEO do ISCBA, Leopoldo Albuquerque e do professor da PUC/GOGEAE Marcelo Graglia. Prefeitos e secretários municipais também participarão.

Além dos pilares de tecnologia, inovação e sustentabilidade, o encontro traz o aspecto da resiliência, ou seja, da redução dos riscos e desastres naturais urbanos, com enfoque na prevenção, na antecipação da incerteza e ameaça e na resistência aos desastres, por meio do socorro assertivo e rápida recuperação.

Após a cerimônia de abertura, serão realizados quatro painéis: – As ondas de inovação e a nova revolução tecnológica impactando as cidades, com Dr. Marcelo Graglia; As soluções municipais já aplicadas na questão da inovação/cases tecnológicos, com dois painéis de três cases cada; e Modelos de financiamento de projetos de Cidades Inteligentes, voltados para a contratação de serviços em tecnologia, com Luca Seeder Iacona, superintendente de Negócios dos Setores Privado e Público da Desenvolve Campinas.

Smart City Business America (ISCBA)

O encontro é promovido pelo ISCBA, que está presente em nove países do continente americano e promove o avanço das discussões relacionadas às smart cities na região, sendo líder da iniciativa para criação de um ecossistema e de um mercado de Cidades Inteligentes no Brasil. Tem o apoio da Desenvolve SP, a Agência de Fomento do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura Municipal de Campinas.

Serviço

Fórum Regional Cidades Inteligentes, Resilientes e Sustentáveis

Data: 19/03/2024

Horário: 9 horas

Local: IAC – Instituto Agronômico de Campinas

Endereço: Av. Barão de Itapura, 1481 – Botafogo – Campinas/SP.