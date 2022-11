Câncer infantil no Brasil mata duas vezes mais do que nos Estados Unidos

_Curitiba, 21 de novembro de 2022_ – A dificuldade para fazer

diagnóstico precoce e para chegar aos centros especializados de

tratamento é a principal causa que leva à alta mortalidade por câncer

infantil no Brasil. Enquanto a taxa nos Estados Unidos é de 22 mortes

por milhão, no Brasil o índice fica em 43,4 por milhão, ou seja,

praticamente o dobro. Os dados refletem a realidade até 2019 e constam

em um levantamento sobre o panorama da oncologia pediátrica no Brasil

feito pelo Instituto Desiderata.

A doença também é a principal causa de morte entre o público

infantojuvenil no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer

(Inca), mas com o diagnóstico precoce as chances de cura podem chegar

até 84%. Por isso, neste Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil

(23/11), o Pequeno Príncipe, maior hospital exclusivamente pediátrico

e referência nacional no tratamento oncológico de crianças e

adolescentes, alerta pais e responsáveis sobre os sintomas do câncer

que podem ser confundidos com os de doenças comuns da infância.

“Um exemplo de sintoma que pode ser confundido é a febre, pois ela é

bastante comum nas viroses, mas também muito comum em vários tipos de

câncer, assim como queixas de dores. As dores nas pernas, por exemplo,

acabam sendo comuns em crianças, já que elas são muito ativas,

correm, pulam, e que os pais ou mesmo o médico que atende a criança

pode relacionar essa dor a uma queda ou algum trauma”, destaca a

oncologista Ana Paula Kuczynski Pedro Bom, do Hospital Pequeno

Príncipe.

Além da febre persistente e queixas de dores, é preciso ficar atento a

distúrbios visuais e reflexos nos olhos; palidez inexplicada; fraqueza

constante; aumento progressivo dos gânglios linfáticos; manchas roxas

e caroços pelo corpo, não relacionados a traumas; dores de cabeça,

acompanhadas de vômitos; perda de peso, com aumento/inchaço na

barriga; e suores constantes e prolongados.

Foi uma pequena mancha roxa ao lado do olho direito da filha que ligou o

sinal de alerta em Luciane Pryjmak Ponath. Semelhante à marca de uma

batida, a mãe estranhou o machucado na bebê de 6 meses, Helena Pryjmak

Ponath. A preocupação cresceu quando, no dia seguinte, a pálpebra do

olho esquerdo começou a apresentar um tom mais amarelado. “Marcamos uma

consulta, realizamos exame de sangue, raio-X e tomografia do crânio.

Deu tudo normal, mas eu insisti para fazerem um ultrassom de abdômen.

Por causa da cor amarela, achei que poderia ser alguma coisa relacionada

ao fígado”, conta.

Descobriram um tumor na suprarrenal esquerda e, sem conseguir

atendimento especializado próximo à cidade onde moram, Copurá (SC),

buscaram atendimento no Pequeno Príncipe, que fica a cerca de 150

quilômetros. No Hospital em Curitiba, novos exames mostraram metástase

nos ossos. O tratamento, de pouco mais de um ano, incluiu a cirurgia

para retirada do tumor e sessões de quimioterapia, que terminaram no

último mês de setembro. Agora, mãe e filha esperam os resultados dos

últimos exames para saber se podem voltar para casa e só retornar para

as consultas de controle.

Referência

“Infelizmente, no Brasil, ainda existem poucos centros especializados no

tratamento do câncer infantil. O Hospital Pequeno Príncipe é um

desses centros e oferece tratamento completo, desde o diagnóstico até

o transplante de medula óssea, nos casos em que há indicação.

Também oferecemos uma estrutura completa de exames, incluindo os

genéticos, que auxiliam imensamente na decisão de qual tratamento

oferecer para cada criança”, explica a médica-chefe do Serviço de

Hematologia e Oncologia, Flora Mitie Watanabe.

Referência há mais de meio século no tratamento oncológico para

crianças e adolescentes, o Serviço de Hematologia e Oncologia do

Pequeno Príncipe é o mais importante centro para tratamento de câncer

pediátrico do Paraná e um dos principais do Brasil. Os estudos do

Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe (IPP), aliados às

modernas e complexas análises genéticas do Centro de Diagnóstico

Avançado Pequeno Príncipe, têm contribuído para a precisão

diagnóstica e adoção de um tratamento ainda mais assertivo.

Altamente especializado no tratamento de câncer infantojuvenil, como

tumores sólidos, e de doenças hematológicas malignas e não malignas,

o serviço também é referência para internamento de pacientes com

hemofilia e anemia falciforme. Oferece consultas, suporte laboratorial,

exames de imagem e tratamentos cirúrgicos e quimioterápicos.

Outro diferencial está na sua estrutura de suporte. Como o Hospital

dispõe de atendimento em 35 especialidades médicas, a equipe de

oncopediatras conta com especialistas das mais diferentes áreas para

compor o grupo de atenção aos pacientes. Somam-se às equipes médicas

os profissionais de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas,

fonoaudiólogos, farmacêuticos, psicólogos e assistentes sociais.

Sobre o Pequeno Príncipe

Com sede em Curitiba (PR), o Pequeno Príncipe, maior hospital

exclusivamente pediátrico do Brasil, é uma instituição

filantrópica, sem fins lucrativos, que oferece assistência hospitalar

há mais de 100 anos para crianças e adolescentes de todo o país.

Disponibiliza desde consultas até tratamentos complexos, como

transplantes de rim, fígado, coração, ossos e medula óssea. Atende

em 35 especialidades, com equipes multiprofissionais, e realiza 60% dos

atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS). Conta com 378 leitos,

68 de UTI, e em 2021, mesmo com as restrições impostas pela pandemia

de coronavírus, foram realizados cerca de 200 mil atendimentos e 14,7

mil cirurgias que beneficiaram pacientes do Brasil inteiro.