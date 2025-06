Acidente com carreta bitrem carregada de etanol interdita rodovia em Paulínia

Veículo tombou no km 129 da Zeferino Vaz, gerando vazamento de 30 mil litros e incêndio em área de mata

Na tarde desta quarta-feira (11), uma carreta bitrem carregada com etanol tombou na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia (SP), provocando a interdição parcial da via e um incêndio na vegetação próxima. O acidente ocorreu na altura do km 129, na alça de retorno ao bairro Bonfim.

De acordo com informações da concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração do trecho, não houve registro de vítimas. O tombamento causou o vazamento de aproximadamente 30 mil litros de etanol, exigindo a intervenção do Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar o incêndio que atingiu a área de mata na lateral da rodovia.

Além dos bombeiros, a Defesa Civil e a Cetesb foram acionadas para avaliar os danos ambientais e garantir a segurança do local. A faixa da direita e o acostamento precisaram ser interditados para o trabalho das equipes, sendo que, até a última atualização, apenas o acostamento permanecia bloqueado.

O incidente alerta para os riscos do transporte de cargas perigosas e a importância das ações de resposta rápida para minimizar os impactos ao meio ambiente e à população.

Fonte G1

Foto Rota das Bandeiras