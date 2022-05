Cantor Moacyr Franco se apresenta em Engenheiro Coelho no Dia das Mães

Para comemorar e reconhecer a importância das mães da cidade, a Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho preparou uma programação especial no domingo (8), com apresentação do cantor Moacyr Franco. “Um domingo mais que especial”, faz parte das comemorações dos 31 anos da cidade e acontece no barracão da feira, e tem entrada gratuita.



“Essa é uma programação especialmente pensada para as mães da nossa cidade. Uma apresentação de um cantor muito querido e amado por várias gerações e famílias”, disse o prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda.

A partir das 18h, as crianças poderão se divertir com os brinquedos infláveis. Em seguida, acontece o show de abertura, com Duo Braga. E, para fechar a noite, a apresentação de Moacyr Franco.

Moacyr Franco

O cantor, ator, escritor, humorista e diretor Moacyr Franco, dividindo o tempo entre a TV, cinema e shows, aproveita para comemorar junto a nova fase de sua vida. Atual, clássico, surpreendente, um artista multimídia. Assim é Moacyr Franco.

No show que vai realizar na cidade, o cantor leva toda sua versatilidade para os fãs que o acompanham durante seus mais de 60 anos de carreira, em duas horas de apresentação, com mais de 20 canções que embalaram e emocionam várias gerações. O cantor relembra histórias e lembranças de momentos inesquecíveis dividindo com experiência e sonhos, tornando o público seu principal cúmplice.

O artista mostra seus grandes, atuais e sempre sucessos, como: “Doce Amargura”, “Coração sem Juízo”, “Querida”, “Milagre da Flecha”, “Balada das Mãos”, “Distante dos Olhos”, “Cartas na Mesa”, “Suave é a Noite”, “Balada nº 7”, “Eu Te Darei Bem Mais”, Ainda Ontem Chorei de Saudade” e “Seu Amor Ainda é Tudo” (gravadas por várias duplas sertanejas entre elas João Mineiro & Marciano e bi Bruno & Marrone), e o hit que trouxe Moacyr Franco para perto do público Jovem, “Tudo Vira Bosta” (sucesso na voz de Rita Lee).