JBS tem mais de 80 vagas de emprego em Amparo

Oportunidades são para a área de operação da Companhia e não exigem experiência profissional prévia

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 83 vagas de emprego abertas na unidade da Seara, em Amparo (SP), para funções de operador de produção, com início imediato. Os candidatos precisam ter mais de 18 anos e não há necessidade de experiência prévia para o preenchimento das vagas.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer presencialmente à unidade, localizada na Rodovia João Beira, km 48,2, munidos de currículo, RG, CPF e comprovante de residência. As entrevistas são realizadas a partir das 8h para candidatos às vagas do turno da manhã e a partir das 16h para os interessados nas funções do turno da tarde.

As oportunidades são oferecidas através do regime de contratação CLT e incluem todos os benefícios previstos da categoria. A Companhia conta com mais de 150 vagas de emprego abertas no interior de São Paulo.

Mais informações sobre oportunidades de emprego estão no site: jbs.com.br/carreiras.

Sobre a JBS

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 280 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras do país, com 158 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular. A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.

Sobre a JBS em SP

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com forte presença no estado de São Paulo, onde movimenta R$ 80,386 bilhões na economia. A JBS contribui com a geração de 566,866 mil empregos, que correspondem a 2,2% dos empregos totais do estado. Com operações distribuídas em 136 cidades paulistas, a companhia conta com 28 fábricas, 3 confinamentos, 3 granjas, seis incubatórios, 9 Centros de Distribuição, seis operações da TRS e mais de 600 Lojas Swift (física e varejo), gerando empregos e impulsionando diversos setores da cadeia produtiva.